Объем бака имеющего форму параллелепипеда равен 810 дециметров в кубе высота 9 дециметров Найдите площадь основания бака

Математика
Объем бака имеющего форму параллелепипеда равен 810 дециметров в кубе высота 9 дециметров Найдите площадь основания бака
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из условия задачи объём бака имеющего форму прямоугольного параллелепипеда составляет V = 810 дм3; также мы знаем высоту бака, она составляет - 9дм. Объём параллелепипеда  вычисляется по формуле: V = a * b * c, где а - ширина, b - длина и с - высота. Мы знаем высоту бака - 9 дм, отсюда, площадь основания бака будет равна S = V : c. Теперь по формуле произведём вычисление: S = 810 дм3 : 9 дм = 90 дм2 (дециметров квадратных). Ответ: площадь основания бака составляет 90 дм2.  
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