С группой людей мы поехали в горы,за день до этого вечером мы собрали сумки.На следуйщий день мы рано утром сели на такси и доехали до федерации по гребле, нас было много,мы ехали около 2-3 часов,было весело. Когда мы приехали ...

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С группой людей мы поехали в горы,за день до этого вечером мы собрали сумки.На следуйщий день мы рано утром сели на такси и доехали до федерации по гребле, нас было много,мы ехали около 2-3 часов,было весело. Когда мы приехали нас высадили и мы пошли в поход до лагеря,когда мы шли до места гиды рассказывали много интересного, мы видели красивые горы. А когда мы пришли с похода мы выгрузили все сумки и мы нашли красивое место с друзьями где мы поставили палатку.Как все поставили палотки,повара приготовили нам всем кушать был чай,был суп и компот.После того как мы покушили ребята пошли тоскать бревна для костра,мы сделали место для костра огарадили камнями.На следуйщее утро мы с группой ребят и гидами пошли в поход, мы были в походе боле е 6-7 часов,мы ушли в 7 часов утра,а вернулись все в 6 часов вечера,когда мы были в походе мы видели много интересного,нам показывали пещеры,мы фотаграфиловались и поднимались в горы,в горах мы видили шакалов.Вечером мы жарили картошку на костре.На следуйщий день мы пошли купаться.В горах мы были 4 дня,на 4 день мы пошли в поход только уже в другое место,возле нашего лагеря. В горах очень красиво! прошу проверить на грамотность :D)

Автор: Гость