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Решите задачу #5 плииииз
Математика
Решите задачу #5 плииииз
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Ответ(ы):
Гость:
Х*3*5=60 15х=60 х=60/15 х=4 Ответ:4
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