Решите задачу: На плане, масштаб которого 3 : 8, отрезок имеет длину 12 см. Чему будет равна длина этого отрезка на плане с масштабом 5 : 4?
Математика
Решите задачу: На плане, масштаб которого 3 : 8, отрезок имеет длину 12 см. Чему будет равна длина этого отрезка на плане с масштабом 5 : 4?
Ответ(ы):
Гость:
Не гарантирую правильность есть масштаб 3:8 и есть 5:4 или 10:8 3/8 = 12 10/8 - х х= 40 см
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