Решите задачу: На плане, масштаб которого 3 : 8, отрезок имеет длину 12 см. Чему будет равна длина этого отрезка на плане с масштабом 5 : 4?

Математика

Решите задачу: На плане, масштаб которого 3 : 8, отрезок имеет длину 12 см. Чему будет равна длина этого отрезка на плане с масштабом 5 : 4?

Автор: Гость