Решите задачу номер 6: в результате деления на х на 8 получилось 4 целых три восьмых. найдите значение х. помогите очень надо

Математика

Решите задачу номер 6: в результате деления на х на 8 получилось 4 целых три восьмых. найдите значение х. помогите очень надо

Автор: Гость