Решите задачу номер 6: в результате деления на х на 8 получилось 4 целых три восьмых. найдите значение х. помогите очень надо

Математика
Решите задачу номер 6: в результате деления на х на 8 получилось 4 целых три восьмых. найдите значение х. помогите очень надо
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