Решите задачу с краткой записью и уравнением: Дана решила 17 кроссвордов из сборн??ка.Сколько нерешенных кроссвордов осталось,если в сборнике 12 страниц,а на каждой странице 2 кроссворда?

Математика

Решите задачу с краткой записью и уравнением: Дана решила 17 кроссвордов из сборн??ка.Сколько нерешенных кроссвордов осталось,если в сборнике 12 страниц,а на каждой странице 2 кроссворда?

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