Решите задачу с помощью уравнения. Ящерица съедает в теченее суток 180 г насекомых, а пауков в 4 раза больше. сколько всего граммов насекомых и пауков съедает ящерица за сутки?

Математика

Решите задачу с помощью уравнения. Ящерица съедает в теченее суток 180 г насекомых, а пауков в 4 раза больше. сколько всего граммов насекомых и пауков съедает ящерица за сутки?

Автор: Гость