Решите задачу с помощью уравнения за 3 дня в магазине продали 1400 килограмм овощей ?? первый день продали на 170 килограмм больше чем во второй и третий день на 120 килограмм меньше чем во второй Сколько килограммов овощей про...

Математика

Решите задачу с помощью уравнения за 3 дня в магазине продали 1400 килограмм овощей ?? первый день продали на 170 килограмм больше чем во второй и третий день на 120 килограмм меньше чем во второй Сколько килограммов овощей продали во второй день заранее спасибо!

Автор: Гость