Решите задачу с помощью уравнения за 3 дня в магазине продали 1400 килограмм овощей ?? первый день продали на 170 килограмм больше чем во второй и третий день на 120 килограмм меньше чем во второй Сколько килограммов овощей про...

Математика
Решите задачу с помощью уравнения за 3 дня в магазине продали 1400 килограмм овощей ?? первый день продали на 170 килограмм больше чем во второй и третий день на 120 килограмм меньше чем во второй Сколько килограммов овощей продали во второй день заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+170 -- в 1й х -- во 2й х=120 -- в 3й 1400 кг -- всего    (х+170)+х+(х-120)=1400     3х=1400+120-170     3х=1350     х=450 кг - во 2й день
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