Решите задачу: Ученикам было дано задание прочесть 30 страниц исторического дете??тива,что составляет 2/3 всей книги.Сколько страниц в историческом детективе?
Математика
Решите задачу: Ученикам было дано задание прочесть 30 страниц исторического дете??тива,что составляет 2/3 всей книги.Сколько страниц в историческом детективе?
Ответ(ы):
Гость:
30:2=15(1/3 всей книги) 15*3=45(стр) Ответ:45 страниц в историческом детективе.
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