Решите задачу в городской олимпиаде по математике участвовали 45 восьмикласснико?? Сколько всего школьников приехали на олимпиаду если восьмиклассники составили 15% от общего количества участников

Математика

Решите задачу в городской олимпиаде по математике участвовали 45 восьмикласснико?? Сколько всего школьников приехали на олимпиаду если восьмиклассники составили 15% от общего количества участников

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