Решите задачу в городской олимпиаде по математике участвовали 45 восьмикласснико?? Сколько всего школьников приехали на олимпиаду если восьмиклассники составили 15% от общего количества участников

Математика
Решите задачу в городской олимпиаде по математике участвовали 45 восьмикласснико?? Сколько всего школьников приехали на олимпиаду если восьмиклассники составили 15% от общего количества участников
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решается пропорцией 45 чел-15 % Xчел -100% X=(45*100): 15= 300 ответ 300 школьников
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