Рецепт новогоднего салата с повелительным наклонением

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Рецепт новогоднего салата с повелительным наклонением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оливье: Сварите яйца, морковь и курицу, Порежьте в салат сваренные морковь, яйца и курицу, а также свежие огурцы. Добавьте в салат консервированный зелёный горошек, Заправьте салат майонезом или сметаной. Перемешайте содержимое. Салат готов. (это может быть любой салат, Оливье как самый популярный пример, но просто используются глаголы в повелительном наклонении, т. к. это рецепт и присутствуют указания на действие, на то, что требуется сделать)
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