Революция в Англии Краткий перессказ
История
Революция в Англии Краткий перессказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причины революции в англии 1643г 1)Все земли были боржуазии и простой народ должен был платить за неого деньги (или чтото в казну) 2)В церкви были закрыты всё из церковь было конфисковано а все земли були проданы ( а церковь в тот момент для людей главное) 3)Основная причина англ революции 17в заключилось в том что без насильственой ликвидации неограниченой королевской власти и наиболиее ненавичтных феодальных порядков стало невозможнымдальнейшее развитие капиталистического хозяйства ХОД РЕВОЛЮЦИИ 1642-1647г война между корольом и парламентом 1648-1649 объявление Англии республикой ИТОГ РЕВОЛЮЦИИ Переход Англии от полноценной монархии к конституцыонной монархии
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