Римма за свой труд получает установленный ежемесячный размер заработный платы, к??торый не меняется от месяца к месяцу. как называется такая форма оплаты труда 1) сдельная 2) оклад 3) премиальная 4)бонус

Обществознание
Римма за свой труд получает установленный ежемесячный размер заработный платы, к??торый не меняется от месяца к месяцу. как называется такая форма оплаты труда 1) сдельная 2) оклад 3) премиальная 4)бонус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется сдельная форма оплаты.
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