Римма за свой труд получает установленный ежемесячный размер заработный платы, к??торый не меняется от месяца к месяцу. как называется такая форма оплаты труда 1) сдельная 2) оклад 3) премиальная 4)бонус

Обществознание

Римма за свой труд получает установленный ежемесячный размер заработный платы, к??торый не меняется от месяца к месяцу. как называется такая форма оплаты труда 1) сдельная 2) оклад 3) премиальная 4)бонус

Автор: Гость