Родители Борис зовут Лена или Аня если писать их имена не ставит точки над буквой ?? в некоторых падежах непонятно О ком из них идет речь в каких падежах
Русский язык
Родители Борис зовут Лена или Аня если писать их имена не ставит точки над буквой ?? в некоторых падежах непонятно О ком из них идет речь в каких падежах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты решаешь "Русский медвежонок", то там были имена Лена и Лёня. если я права, то ответ в двух. В Д. п. и П. п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Примеры предложений с:1. простое глагольное сказуемое 2. составное глагольное сказуемое 3. составное именное сказуемое по 2-3 примера
Алгебра
Выполните умножение (2a^2-3b)(a^2+2ab+5b^2) ; (x-y)(x^3+x^2y+xy^2+y^3; (5a-4b)(a^3+2a^2b-5ab^2-3b^3;