Объясните зависимость рек и озер от рельефа и климата(на примере любой реки).срочно и кратко
География
Объясните зависимость рек и озер от рельефа и климата(на примере любой реки).срочно и кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая крупная река Африки - Конго (Заир) . Это самая полноводная река материка (вторая по водности в мире после Амазонки) . На две с лишним тысячи километров уступает Нилу по длине, но превышает его по водности в 15 раз!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Примеры предложений с:1. простое глагольное сказуемое 2. составное глагольное сказуемое 3. составное именное сказуемое по 2-3 примера
Алгебра
Выполните умножение (2a^2-3b)(a^2+2ab+5b^2) ; (x-y)(x^3+x^2y+xy^2+y^3; (5a-4b)(a^3+2a^2b-5ab^2-3b^3;
Обществознание
Русский язык