Роль купечества в экономическом развитии Европы в средние века

История
Роль купечества в экономическом развитии Европы в средние века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Купцы вывозили из страны всё то, что было в избытке и ввозили то, чего в стране не было или чего не хватало, тем самым поднимая экономическое положение страны из которой вывозят и в которую ввозят товар 
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