. Рост безработицы: 1) увеличивает спрос на отечественную продукцию со стороны ин??странных государств; 2) снижает спрос на отечественную продукцию со стороны иностранных государств; 3) увеличивает спрос на товары и услуги в...
Экономика
. Рост безработицы: 1) увеличивает спрос на отечественную продукцию со стороны ин??странных государств; 2) снижает спрос на отечественную продукцию со стороны иностранных государств; 3) увеличивает спрос на товары и услуги внутри страны; 4) снижает спрос на товары внутри страны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) снижает спрос на товары внутри страны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На швейной фабрике производят скатери прямоугольной формы шириной 50 см и длиной 1 м . Края скатери окаймляют лентой. на сколько скатери хвалит 435...
Математика