. Рост безработицы: 1) увеличивает спрос на отечественную продукцию со стороны ин??странных государств; 2) снижает спрос на отечественную продукцию со стороны иностранных государств; 3) увеличивает спрос на товары и услуги в...

Экономика
. Рост безработицы: 1) увеличивает спрос на отечественную продукцию со стороны ин??странных государств; 2) снижает спрос на отечественную продукцию со стороны иностранных государств; 3) увеличивает спрос на товары и услуги внутри страны; 4) снижает спрос на товары внутри страны.
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Гость:
4) снижает спрос на товары внутри страны
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