Розфарбуй маленькі м'ячі так, щоб великий м'яч був між черво ним і синім, а жовтий з??іва від червоного, але справа від зеленого .
Информатика
Розфарбуй маленькі м'ячі так, щоб великий м'яч був між черво ним і синім, а жовтий з??іва від червоного, але справа від зеленого .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спочатку йде зелений,потім жовтий,потім червоний,великий,а потім йде синій. Прошу топ ответ.
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