Укажите слово с безударной проверяемой гласнойв корне 1негодовать 2пианино 3режисер 4 застегнуть

Русский язык
Укажите слово с безударной проверяемой гласнойв корне 1негодовать 2пианино 3режисер 4 застегнуть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Застегнуть-застЕгнутый
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