Почему на стенах дома станционного смотрителя висели картины из блудного сына

Литература
Почему на стенах дома станционного смотрителя висели картины из блудного сына
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут А. С. Пушкин указывает на схожесть историй Блудного сына и истории самого смотрителя. В обеих сюжетных линиях ребенок покидает свой родной дом, вызвав горе и тоску родителей. Только вот блудный сын в конце возвращается к отцу, а станционный смотритель умирает, так и не узнав о судьбе своей дочери.
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