Почему на стенах дома станционного смотрителя висели картины из блудного сына

Гость: Гость:

Тут А. С. Пушкин указывает на схожесть историй Блудного сына и истории самого смотрителя. В обеих сюжетных линиях ребенок покидает свой родной дом, вызвав горе и тоску родителей. Только вот блудный сын в конце возвращается к отцу, а станционный смотритель умирает, так и не узнав о судьбе своей дочери.