Можете привести пример бездушия из литературного произведения ?

Литература
Можете привести пример бездушия из литературного произведения ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из "Дубровского" А.С.Пушкина: Помещик Троекуров любил развлекаться, когда заставлял слуг запирать новичка-гостя в комнате с разъяренным медведем.  Он же поступил бездушно, когда выдал замуж без любви свою дочь Машу за старого распутного князя Верейского.
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