Можете привести пример бездушия из литературного произведения ?

Гость: Гость:

Из "Дубровского" А.С.Пушкина: Помещик Троекуров любил развлекаться, когда заставлял слуг запирать новичка-гостя в комнате с разъяренным медведем. Он же поступил бездушно, когда выдал замуж без любви свою дочь Машу за старого распутного князя Верейского.