Начерти квадрат, сторона которого равна 2см 4 мм найди его периметр
Математика
Начерти квадрат, сторона которого равна 2см 4 мм найди его периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр равен сумме всех сторон. В квадрате все стороны равны. 2см4мм=24 мм Р=4*24= 96 мм= 9 см 6 мм Ответ: периметр квадрата 9 см 6 мм
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