Рассчитайте величину сальдо миграции,если в течение года из страны выбыло 326тыс. человек и прибыло 153 тыс. человек

География

Рассчитайте величину сальдо миграции,если в течение года из страны выбыло 326тыс. человек и прибыло 153 тыс. человек

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