Рассчитайте величину сальдо миграции,если в течение года из страны выбыло 326тыс. человек и прибыло 153 тыс. человек

География
Рассчитайте величину сальдо миграции,если в течение года из страны выбыло 326тыс. человек и прибыло 153 тыс. человек
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сальдо миграции = Имигранты -Эмигранты  Значит 153 тис -326 тис = -173 тис. Население страны уменьшилось на 173 тыс. человек 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Напишіть твір за поданим початком. доберіть до нього заголовок. Україна - рідний к??ай, моя Батьківщина. Тут живу я і мої батьки. І тут живе талано...
Ответить
География
1)Что такое этнос? Каковы его признаки
Ответить
История
Как вы понимаете высказывание: "Вольтер был больше чем человек"?
Ответить
Қазақ тiлi
Жалгаулык шылау жайлы 6-7 сойлем курау.Мне нужно до завтра
Ответить
Биология
Слово от которого пошло название биологической науки
Ответить