Рассчитайте величину сальдо миграции,если в течение года из страны выбыло 326тыс. человек и прибыло 153 тыс. человек
География
Рассчитайте величину сальдо миграции,если в течение года из страны выбыло 326тыс. человек и прибыло 153 тыс. человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сальдо миграции = Имигранты -Эмигранты Значит 153 тис -326 тис = -173 тис. Население страны уменьшилось на 173 тыс. человек
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