Как вы понимаете высказывание: "Вольтер был больше чем человек"?

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Как вы понимаете высказывание: "Вольтер был больше чем человек"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творчество Вольтера настолько полно отражало основные устремления времени, что весь 18-ый век стали отождествлять с Вольтером. "Он был больше, чем человек. Он был веком", - сказал о нём Виктор Гюго.  Вольтер оказал огромное влияние на проникновение французского просвещения в Россию в конце 18-го века. Интересно и то, что он был в самой гуще политических процессов в Европе и вёл переписку со многими венценосными особами, тем самым оказывая определённое влияние на политику.  Кроме того,Вольтер находил свою подлинную аудиторию в среде прогрессивной общественности того времени. 
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