Самолёт летит из Москвы в Ижевск 1 ч 35 мин . В котором часу он вылетает из Москвы , если прибывает в Ижевск в 18 ч 15 мин по местному времени, а из-за разницы в часовых поясах местное время опережает московское на 1 час?
Математика
Самолёт летит из Москвы в Ижевск 1 ч 35 мин . В котором часу он вылетает из Москвы , если прибывает в Ижевск в 18 ч 15 мин по местному времени, а из-за разницы в часовых поясах местное время опережает московское на 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По Мск 18 ч 15 мин=17 ч 15 мин. 17 ч 15 мин-1 ч 35 мин=15 ч 40 мин.
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