Самолёт летит из Москвы в Ижевск 1 ч 35 мин . В котором часу он вылетает из Москвы , если прибывает в Ижевск в 18 ч 15 мин по местному времени, а из-за разницы в часовых поясах местное время опережает московское на 1 час?

Математика
Самолёт летит из Москвы в Ижевск 1 ч 35 мин . В котором часу он вылетает из Москвы , если прибывает в Ижевск в 18 ч 15 мин по местному времени, а из-за разницы в часовых поясах местное время опережает московское на 1 час?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По Мск 18 ч 15 мин=17 ч 15 мин. 17 ч 15 мин-1 ч 35 мин=15 ч 40 мин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу масса одного станка 8 3/4 т.,а другого на 2 1/2 т. меньше. Найти общую массу обеих станков
Ответить
Математика
Начерти квадрат, сторона которого равна 2см 4 мм найди его периметр
Ответить
Биология
Чому паразитичних червам притамана висока родючість
Ответить
Окружающий мир
Составить цепь питания по окружающему тема зона степи
Ответить
География
Рассчитайте величину сальдо миграции,если в течение года из страны выбыло 326тыс. человек и прибыло 153 тыс. человек
Ответить