Самолёт летит из Москвы в Ижевск 1 ч 35 мин . В котором часу он вылетает из Москвы , если прибывает в Ижевск в 18 ч 15 мин по местному времени, а из-за разницы в часовых поясах местное время опережает московское на 1 час?

Математика

Самолёт летит из Москвы в Ижевск 1 ч 35 мин . В котором часу он вылетает из Москвы , если прибывает в Ижевск в 18 ч 15 мин по местному времени, а из-за разницы в часовых поясах местное время опережает московское на 1 час?

Автор: Гость