Чем были знаки сходства Англии и Франции...

Гость: Гость:

Уже в XIII-XIV веках существенным образом меняется экономический облик западноевропейских государств. На месте прежних деревень выросли города. Вместе с ними упрочиваются торговые связи между областями всей страны. Интересы королей и городов во многом совпадали. Короли хотели единства страны. Города еще больше нуждались в нем: оно обеспечивало безопасность дорог, широкие рыночные связи, единую и полноценную монету. Короли добивались ограничения власти вассалов. Того же хотели и города. На этой основе возникает неписаный, но вполне реальный договор: города дают королям деньги и солдат, короли обеспечивают городам защиту от феодальных притеснений. А вот почему в Англии централизованное государство возникло раньше... Наверное, сказалось географическое положение - островное: Англия была надежно защищена в то время от вражеских нападений. А такой покой дорогого стоит! Да и феодалы здесь поубивали друг друга в войне Алой и Белой розы, некому стало королям перечить... (но это больше шутка). А вот если Францию взять, то ее же просто изувечили в ходе Столетней войны - и англичане, и свои... Раны пришлось долго залечивать!