Напишите пожалуйста лирический рассказ на любую тему
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Напишите пожалуйста лирический рассказ на любую тему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишь бы не было тяжёлого молчанья, Нелегко такое пережить - Это - хуже разочарованья, Но терпи, раз захотел любить! Как сказал поэт... Какой?.. Не помню... Где, когда?.. Не знаю, не сбивай! В общем, слушай... я забыл поэта Надо было слушать, так и знай! Ничего не видя и не слыша Брёл я в жизни тёмном коридоре, Под ногами шелестели мыши, Для которых даже лужа - море. Нет огней, нет радости, печали - Безразличия холодный только свет. Здесь романтики возвышенные дали Как в трущобах исчезают в нет. Нет огней, нет солнца, даже света! Звёзд не видно - всюду пустота... Что сейчас - зима, весна иль лето? Ничего не видно... Без тебя.
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