Заполнить таблицу. под темы 4 крестьянское восстание под предводительством Уота Тайлера

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Предпосылки восстанияВ Англии XIV века произошёл крупный промышленный скачёк. Особенно быстро развивались шерстяная и металлургическая промышленность. Усиливался рост городов. Развивался обмен между городом и деревней. Феодальное хозяйство, основанное на барщине, постепенно приходило в упадок, так как труд крепостных был малопроизводителен и тормозит развитие производства. Феодалы всё больше отказывались от барщины и переводили крестьян на денежный оброк. При этом давали им личную свободу. Только лишь крупные феодалы, особенно монастыри всё ещё держались за барщинную систему.Развитие товарно-денежных отношений, казалось бы, должно было облегчить долю крестьян. Некоторые из них даже смогли разбогатеть и завести собственное производство. Другая часть крестьян окончательно разорилась и превратилось в батраков работающих за денежную плату на усадьбах своих односельчан или на барской запашке всё ещё сохранявшейся у мелких рыцарей.Всё бы ни чего, но в 1348-1349 гг. по Европе прошла «Чёрная смерть» – чума, унесшая жизнь тысяч людей. Коснулось это бедствие и Англию. В стране возникла нехватка рабочих рук и подорожание продуктов питания. Это привело к некоторому повышению заработной платы и в деревне и городе.Но запросы феодальной знати не уменьшились, к тому же Англия увязла на полях сражений Столетней войны (1337-1453) с Францией. На ведение войны требовались огромные средства. Все тяготы войны легли на плечи простого народа. Повышение заработной платы рабочим было не выгодно ни феодальной аристократии, ни зарождающейся буржуазии хозяевам ремесленных цехов.Король Эдуард III в 1349 году издаёт ордоканс, по которому взрослым людям обоего пола в возрасте от 12 до 60 лет не имеющим земли и других средств производства, наниматься на работу, за плату обычную до эпидемии чумы. Наниматели, платившие и рабочие, получившие более высокую зарплату, наказывались штрафом.«… каждый мужчина и каждая женщина, какого бы состояния они ни были, свободного или крепостного, крепкие телом и в возрасте до шестидесяти лет … обязаны служить тому, кто их позовёт, и брать то вознаграждение деньгами и натурой, которое в местностях, где они обязаны будут служить, обыкновенно давали … в последние пять или шесть лет…» («Ордоканс о рабочих и слугах (1349)».// Степанова В. Е., Шевеленко А. Я. История средних веков (V-XVвв.). Хрестоматия ч.1. Пособие для учителей. Стр. 290-291).За отказ работать на таких условиях и уход от нанимателя до истечения срока найма «… жнец, посец или другой сельский рабочий или слуга … должен быть наказан заключением в тюрьму» («Ордоканс о рабочих и слугах (1349)». // Степанова В. Е., Шевеленко А. Я. История средних веков (V-XVвв.). Хрестоматия ч.1. Пособие для учителей. Стр. 290-291).Впоследствии этот ордоканс был подкреплен рядом статусов (законов) изданных парламентом. Так «Статус о рабочих» 1351г предписывал сажать в тюрьму и забивать в колодки рабочих, нарушивших правила найма, наниматели же по-прежнему за это наказывались штрафом. В городах всё более росло имущественное расслоение. Начали образовываться классы.В цехах многие подмастерья теперь не имели возможности стать мастерами и на всю жизнь оставались наёмными рабочими. Многие мелкие ремесленники становились полностью зависимыми от перекупщиков, скупавших товар за бесценок. Больше это коснулось шерстяной промышленности.Расцвели махровым цветом спекуляция и ростовщичество (евреи не дремали).Городскую верхушку составляли богатые купцы и цеховая верхушка (мастера). Они же представляли города в палате общин парламента. Так же эта публика брала у короля откуп на сбор налогов.