Подскажите плиз, что символизирует красный цвет в России?

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Подскажите плиз, что символизирует красный цвет в России?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красный цвет это самое мощное средство иКрасный цвет Это самый мощный цвет из всей цветовой гаммы красные эт из всей цветовой гаммы красные это ярки из всей цветовой гаммы красные это яркие теплы из всей цветовой гаммы красные это яркие теплый цве из всей цветовой гаммы красные это яркие теплый цвет который пробуждает сильные эмоции люде из всей цветовой гаммы красный это яркий теплый цвет который пробуждает сильные эмоции у людей красный цвет ассоциируется с любовью
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