Прочитай.Подумай, в каких группах записаны разные слова, а в каких формы - одного с??ова. 1) смотреть, смотрю, смотришь, смотрит,смотрел. 2) смотреть, посмотреть, пересмотреть, засмотреться. 3) листать, листаю, листаешь, листа...

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Прочитай.Подумай, в каких группах записаны разные слова, а в каких формы - одного с??ова. 1) смотреть, смотрю, смотришь, смотрит,смотрел. 2) смотреть, посмотреть, пересмотреть, засмотреться. 3) листать, листаю, листаешь, листает, листал. 4) листать, полистать, перелистать, пролистать, пролистывать.

Автор: Гость