Розташуйте в порядку зростання корені рівнянь: 1) -Х=4,2 2)-Х= -18,4 3)-Х= -35 4)-Х= -10 5)-Х= -
Математика
Розташуйте в порядку зростання корені рівнянь: 1) -Х=4,2 2)-Х= -18,4 3)-Х= -35 4)-Х= -10 5)-Х= -
Ответ(ы):
Гость:
Если в "6)" -x=4+2/9, то 6 1 5 4 2 3
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