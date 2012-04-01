Розв'язати задачу: До початку концерту залишилося 20 хвилин. Відстань від вашого дому до будинку культури 3600м. Чи вчасно ви прибудете на концерт, якщо будете рухатися зі швидкістю 7,2 км/годину?
Физика
Розв'язати задачу: До початку концерту залишилося 20 хвилин. Відстань від вашого дому до будинку культури 3600м. Чи вчасно ви прибудете на концерт, якщо будете рухатися зі швидкістю 7,2 км/годину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t=20хв=1200c V=7,2км/год=2м/с S=3600м t₁-? V=S/t t₁=S/V t₁=3600м/2м/с=1800с Рухаючись зі швидкістю 2м/с, для подолання відстані 3600м знадобиться час , який дорівнює 1800с. Отож, не встигнемо на концерт!!!!
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