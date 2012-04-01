Розв'язати задачу: До початку концерту залишилося 20 хвилин. Відстань від вашого дому до будинку культури 3600м. Чи вчасно ви прибудете на концерт, якщо будете рухатися зі швидкістю 7,2 км/годину?

Физика

Розв'язати задачу: До початку концерту залишилося 20 хвилин. Відстань від вашого дому до будинку культури 3600м. Чи вчасно ви прибудете на концерт, якщо будете рухатися зі швидкістю 7,2 км/годину?

Автор: Гость