Рубеж, обходница почему так названа?

Гость: Гость:

Рубеж у него окончание -еж а само слово от слово руб (рубить) то есть рубеж это пересикать (например: границу) обходница об это приставка то есть от слово ходить обходница из чего либо выйти (например:я обхожу кого либо Я думаю так е_е (я думаю)