Установить связь между словами. Составить предложение. солнце,за,низкое,скрылось,деревьями,в,берёзы,уборе,золотом стоят птицы,путь,в,тронулись,дальний,загадок,и,как,в,тайн,много,лесу.

Русский язык
Установить связь между словами. Составить предложение. солнце,за,низкое,скрылось,деревьями,в,берёзы,уборе,золотом стоят птицы,путь,в,тронулись,дальний,загадок,и,как,в,тайн,много,лесу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоят низкие уборы березы и солнце скрылось за низкими деревьями. В лесу много тайн и загадок. Птицы тронулись в дальный путь.
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