Помогите пожалуйста. сделать звука буквенный разбор слов: йбка, день.

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Помогите пожалуйста. сделать звука буквенный разбор слов: йбка, день.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День 2 слога д-[д]-согл.; тв.; звонк. е-[э]-гласн; ударн. н-[н`]-согл; мягк; звонк. ь-[-] ______________________ 4б; 3зв.
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