Укажи стрелкой вопрос,на который отвечает каждый глагол.выдели приставки.Ставить,вдохнуть,группировать,решить,поставить,занемочь,владеть,решать.Что делать? Что сделать?допиши предложение:Глаголы даны в _______________________ ...

Гость: Гость:

Что делать? ставить, что сделать? Вдохнуть, что делать? группировать, что сделать? решить, что сделать?ПОставить, что сделать? ЗАнемочь, что делать? владеть, что делать? решать Большими буквами выделены приставки. Глаголы даны в начальной форме.