Укажи стрелкой вопрос,на который отвечает каждый глагол.выдели приставки.Ставить,вдохнуть,группировать,решить,поставить,занемочь,владеть,решать.Что делать? Что сделать?допиши предложение:Глаголы даны в _______________________ ...
Русский язык
Укажи стрелкой вопрос,на который отвечает каждый глагол.выдели приставки.Ставить,вдохнуть,группировать,решить,поставить,занемочь,владеть,решать.Что делать? Что сделать?допиши предложение:Глаголы даны в _______________________ форме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что делать? ставить, что сделать? Вдохнуть, что делать? группировать, что сделать? решить, что сделать?ПОставить, что сделать? ЗАнемочь, что делать? владеть, что делать? решать Большими буквами выделены приставки. Глаголы даны в начальной форме.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Произведение двух чисел больше одного из них в 2 раза и больше другого в 7 раз.Попробуй найти множитель и их произведение.
Английский язык
Помогите перевести,без электронного переводчика 1)он не будет учить из 2)она учи??а вас? 3)я учил ее 4)мы будем учить их 5)ты не учишь ег...