Рухани республика ризашылык создерине сойлем курау
Қазақ тiлi
Рухани республика ризашылык создерине сойлем курау
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Гость:
Рухани байлықты толтыру үшін күй тыңдау керек. Концерт Республика деңгейінде жақсы өтті. Ол бәріне ризашылық білдірді.
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