Русс. яз. 5 класс Постройте текст. Начните так: здесь было не все как летом.
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Русс. яз. 5 класс Постройте текст. Начните так: здесь было не все как летом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь было не все как летом.У нас на даче,речка.Летом она была теплая-теплая,солнышко грело,все цвело.Выпал первый снег все изменилось... Зимой застыла речка,солнце начало меньше греть,все растения заснули. Сейчас в речке нельзя плавать,даже ходить нельзя потому,что лёд еще не застыл.Но можно делать другие вещи например как:кататься на коньках,санках,лепить снеговока,играть в снежки.Не все так уж и плохо!
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