Русский язык 3 класс алматыкитап страница 102 упражнение 227 Составь рассказ по опор??ым словам Какими членами предложения являются существительные На какой вопрос отвечает подлежащее На какие вопросы отвечают второстепенные чл...

Русский язык

Русский язык 3 класс алматыкитап страница 102 упражнение 227 Составь рассказ по опор??ым словам Какими членами предложения являются существительные На какой вопрос отвечает подлежащее На какие вопросы отвечают второстепенные члены предложения дедушка внук учил читать, сонды, зверей. Первый снег, мысал. Мальчик,взял,лыжи, лес, п обежал. Заблудился,испугался.Увидел, след,собаки.Собачьи следчы,привели,к дому.'

Автор: Гость