Русский язык 5 класс ТА Ладыженкая 143

Гость: Гость:

Нельзя было понять запись с первого раза, потому что не было знаков препинания. Смеркалось. на закате ..... заря. за лесом......света с тьмою. ночные тени......кроны деревьев. между ветвями.........полумесяца. светало. костер догорал. над рекою..... туман. сквозь.......горы. веселые.....по долине