Русский язык 5 класс ТА Ладыженкая 143
Русский язык
Русский язык 5 класс ТА Ладыженкая 143
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя было понять запись с первого раза, потому что не было знаков препинания. Смеркалось. на закате ..... заря. за лесом......света с тьмою. ночные тени......кроны деревьев. между ветвями.........полумесяца. светало. костер догорал. над рекою..... туман. сквозь.......горы. веселые.....по долине
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