Русский язык 5 класс ТА Ладыженкая 143

Русский язык
Русский язык 5 класс ТА Ладыженкая 143
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя было понять запись с первого раза, потому что не было знаков препинания. Смеркалось. на закате ..... заря. за лесом......света с тьмою. ночные тени......кроны деревьев. между ветвями.........полумесяца. светало. костер догорал. над рекою..... туман. сквозь.......горы. веселые.....по долине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Колхоз это историзм или архаизм?
Ответить
Окружающий мир
Напишите какой самый большой материк вроде евразия
Ответить
Английский язык
1. Подберите подходящее по смыслу слово : 1. _______ of the hotels in the city have a swimming pool & A) What B) Which C) Whose 2. ______...
Ответить
Литература
Цитатный план к произведению Барышня-крестьянка
Ответить
Русский язык
Написать конспект о А. Пушкина
Ответить