Написать конспект о А. Пушкина

Гость: Гость:

А.С.Пушкин родился 1799 года в Москве. Отец его, Сергей Львович, происходил из стринного дворянского рода. Мать, Надежда Осиповна, была внучкой Ганнибала, "арапа Петра Великого", который в последствии стал русским генералом. Сергей Львович увлекался литературой, его брат, Василий Львович,- известный поэт. С восьми лет Пушкин уже сочинял стихи. В детские годы познакомился с произведениями русской и зарубежной литературы. Другим источником духовного развития Пушкина стали рассказы бабушки о старине и сказки няни Арины Радионовны. В 1811 году будущий поэт поступает в только что открывшийся Царскосельский лицей. В 1820 году выходит его первая поэма "Руслан и Людмила". Творчество Пушкина вобрало в себя все достижения российской поэзии. Большинство русских писателей XIX века испытали его плодотворное влияние. В наши дни осуществилось пророческое предсказание Белинского о том, что придет время,когда Пушкин "будет в России поэтом классичеким, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство".