Указать падежи и скланения Клонились к осени, очищают от пыли, сохраниться в памяти, пробежал по крыше, скользит по глади, мелют на мельнице, взял из тарелки, делают из стали. Спрыгнул с ветки, случай из жизни, ветка ели, пят...

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Указать падежи и скланения Клонились к осени, очищают от пыли, сохраниться в памяти, пробежал по крыше, скользит по глади, мелют на мельнице, взял из тарелки, делают из стали. Спрыгнул с ветки, случай из жизни, ветка ели, пятно на обложке, шёл по площади, рассказ о сирени, вода с крыши.

Автор: Гость