Указать падежи и скланения Клонились к осени, очищают от пыли, сохраниться в памяти, пробежал по крыше, скользит по глади, мелют на мельнице, взял из тарелки, делают из стали. Спрыгнул с ветки, случай из жизни, ветка ели, пят...

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Указать падежи и скланения Клонились к осени, очищают от пыли, сохраниться в памяти, пробежал по крыше, скользит по глади, мелют на мельнице, взял из тарелки, делают из стали. Спрыгнул с ветки, случай из жизни, ветка ели, пятно на обложке, шёл по площади, рассказ о сирени, вода с крыши.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клонились к осени : Дательный падеж, 3 склонение Очищают от пыли : Родительный падеж, 3 склонение Сохраниться в памяти: Падежный падеж, 3 склонение Пробежал по крыше: Дательный падеж, 1 склонение Скользит по глади: Дательный падеж, 3 склонение Мелют на мельнице: Падежный падеж, 1 склонение Взял из тарелки: Родительный падеж, 1 склонение Делают из стали: Родительный падеж, 3 склонение Спрыгнул с ветки: Родительный падеж, 1 склонение Случай из жизни: Родительный падеж, 3 склонение Ветка ели: Родительный падеж, 3 склонение Пятно на обложке: Падежный падеж,1 склонение Шёл по площади: дательный падеж, 3 склонение Рассказ о сирене: падежный падеж,3 склонение Вода с крыши: Родительный падеж, 1 склонение
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