Всё на фото, решите пожалуйста, желательно пофастей)

География
Всё на фото, решите пожалуйста, желательно пофастей)
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