Русский язык 7 класс #85 фото зараннее спасибо!!!

Русский язык
Русский язык 7 класс #85 фото зараннее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легкотня же) Развеял, послал, задержал, заметил, вовлёк, зажег, сберёг, расклеил, расколол, посвятил, вырастил, накормил, купил, обидел, разбудил, исправил, ослабил, застрелил, взлелеял, рифмовал, воплотил, бросил, разбросал, приклеил.
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