Что ты можешь сказать о семье Королевых ,как родители и дети относятся друг к друг??
Литература
Что ты можешь сказать о семье Королевых ,как родители и дети относятся друг к друг??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что можно сказать о семе королевовы тошто они короли тошто они богатые тошто их всех любят и увожают как родители и дети относятся друг к другу они относятся очень хорошо и гостипреимно
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