Русский язык тетрадь первая часть 3 класс стр 50,51 упр 49
Русский язык
Русский язык тетрадь первая часть 3 класс стр 50,51 упр 49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)По зеркальной воде, по кустам лозняка от зари алый свет разливается . 2)В селе за рекою потух огонёк . 3)Под голубыми небесами великолептыми коврами , блестя на солнце. снег лежит . 4)На кудрявой рябине распустились белые цветы 5)Тяжёлые колосья ржи гнутся к земле 6)Ребятишки весёлой гурьбой высыпали на цветущий луг .
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