Сочинение текст описание
Русский язык
Сочинение текст описание
Ответ(ы) на вопрос:
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ТЕКСТ — в языкознании последовательность предложений, слов (в семиотике — знаков) , построенная согласно правилам языка, данной системы и образующая сообщение. Термин произошел от латинского textus — ткань. Связность текста обеспечивается грамматическими средствами (согласование времен или наклонений глагола в смежных предложениях, личные местоимения третьего лица вместо повторяющихся существительных, расстановка артиклей, которые выделяют существительные, уже известные из предыдущего изложения) и смысловыми соотношениями (в каждом следующем предложении используется смысловая информация предыдущих предложений) . Порядок слов и интонация отдельных предложений могут зависеть от их роли в целом тексте, в частности в пределах короткого отрезка текста (абзаца) , следующее предложение может начинаться тем знаменательным словом (существительным) , которым кончилось предыдущее. Для текстов художественной литературы важны способы разграничения или соединения авторской речи и речи персонажей (несобственно прямая речь) . Исследование текста является промежуточным звеном между филологией и языкознанием. В литературе текстом называют любое произведение письменности. Текстом также называют типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 20 пунктам (около 7,5 мм).
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