Русском языке есть сложные слова у которых два корня орфограммы-буквы гласных могут находиться

Русский язык
Русском языке есть сложные слова у которых два корня орфограммы-буквы гласных могут находиться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между корнями . это соединительная гласная
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