Рыбаки ловили первые 3 дня недели по 100ц рыбы в день а следующие 3 дня -по 20ц в день.С??олько всего килограммов поймали рыбаки за 6 дней?реши задачу двумя спосабами
Математика
Рыбаки ловили первые 3 дня недели по 100ц рыбы в день а следующие 3 дня -по 20ц в день.С??олько всего килограммов поймали рыбаки за 6 дней?реши задачу двумя спосабами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*100=300 за 3 первых дня 3*20=60 за вторые 3 дня 300+60=360 за 6 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык