Рыбаки ловили первые 3 дня недели по 100ц рыбы в день а следующие 3 дня -по 20ц в день.С??олько всего килограммов поймали рыбаки за 6 дней?реши задачу двумя спосабами

Математика

Рыбаки ловили первые 3 дня недели по 100ц рыбы в день а следующие 3 дня -по 20ц в день.С??олько всего килограммов поймали рыбаки за 6 дней?реши задачу двумя спосабами

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