Рыночная экономика характерзуеться
Экономика
Рыночная экономика характерзуеться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыночная экономика характеризуется как система, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, свободе выбора и конкуренции, она опирается на личные интересы, ограничивает роль правительства.
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