Рыночная экономика характерзуеться

Экономика
Рыночная экономика характерзуеться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыночная экономика  характеризуется как система, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, свободе выбора и конкуренции, она опирается на личные интересы, ограничивает роль правительства.
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